Началось голосование за выбор молодёжной столицы России 2023 года

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) запустило народное голосование, в котором будут выбирать молодёжную столицу России 2023 года. Об этом в телеграм-канале сообщила руководитель агентства Ксения Разуваева.

"Наши удивительные российские города: стратегические порты, промышленные столицы и яркие мегаполисы. Этап знакомства с финалистами — Владивостоком, Калининградом, Красноярском, Мурманском, Нижним Новгородом, Новым Уренгоем и Тулой — завершён. Теперь выбор делаете вы!" — написала она.

Желающие могут проголосовать за один из семи городов, которые претендуют быть центрами притяжения российской молодёжи в 2023 году. Для участия в голосовании нужно авторизоваться в АИС "Молодёжь России" или пройти быструю регистрацию через VK ID, "Госуслуги" или dobro.ru.