Минэнерго Украины: Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались временно обесточены
На Украине оказались временно обесточены все АЭС, а также большинство тепловых и гидроэлектростанций. Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны. Там также отметили, что повреждены и объекты электропередачи.
"Ввиду масштабов повреждений на восстановление потребуется время", — говорится в сообщении ведомства в соцсетях, однако не уточняется, как долго не будет света.
По данным министерства, обесточено подавляющее большинство потребителей по всей стране, происходят аварийные отключения. Кроме того, отсутствие света повлияло на тепло- и водоснабжение, однако энергетики делают всё возможное для скорейшего восстановления системы.
Напомним, сегодня по энергетической инфраструктуре Украины вновь наносятся удары. Разрушения на объектах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Сообщалось, что помимо столицы Незалежной без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье.
ТАСС / Валерий Стурит