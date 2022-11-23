Минэнерго Украины: Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались временно обесточены

На Украине оказались временно обесточены все АЭС, а также большинство тепловых и гидроэлектростанций. Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны. Там также отметили, что повреждены и объекты электропередачи.

"Ввиду масштабов повреждений на восстановление потребуется время", — говорится в сообщении ведомства в соцсетях, однако не уточняется, как долго не будет света.