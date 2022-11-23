Посла РФ вызвали в молдавский МИД из-за отключения света

Посла России в Кишинёве Олега Васнецова вызвали в молдавский МИД для выражения протеста из-за отключения электроэнергии в республике. Об этом сообщается в среду в телеграмм-канале ведомства.

"Министр иностранных дел Ник Попеску настоятельно потребовал вызвать в МИД посла России в Республике Молдова, чтобы выразить решительный протест нашей страны в связи с бомбардировками объектов гражданской инфраструктуры Украины, что привело к перебоям в электроснабжении", — говорится в сообщении.