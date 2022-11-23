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Регион
Опубликовано 23 ноября 2022, 15:30
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Посла РФ вызвали в молдавский МИД из-за отключения света

Глава МИД Молдавии Попеску потребовал вызвать посла РФ Васнецова из-за отключений электроэнергии

Посла России в Кишинёве Олега Васнецова вызвали в молдавский МИД для выражения протеста из-за отключения электроэнергии в республике. Об этом сообщается в среду в телеграмм-канале ведомства.

"Министр иностранных дел Ник Попеску настоятельно потребовал вызвать в МИД посла России в Республике Молдова, чтобы выразить решительный протест нашей страны в связи с бомбардировками объектов гражданской инфраструктуры Украины, что привело к перебоям в электроснабжении", — говорится в сообщении.

Санду обвинила Россию в отключении электричества в Молдавии
Санду обвинила Россию в отключении электричества в Молдавии

Ранее Лайф сообщал, что из-за сбоев в энергосистеме Украины без света осталась и соседняя Молдавия. Местные СМИ сообщают о том, что света нет в парламенте страны, электричество отключилось в Кишинёве и в некоторых районах города Бельцы. Также без света полностью осталось Приднестровье. Президент Молдавии Майя Санду обвинила российские власти в отключении электричества в стране.

Напомним, что сегодня по энергетической инфраструктуре Украины вновь наносятся удары. Разрушения объектов подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Сообщалось, что помимо столицы Незалежной без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье.

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Wikipedia / Gikü

Марина Калегина
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