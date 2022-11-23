Санду обвинила Россию в отключении электричества в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду обвинила российские власти в отключении электричества в стране. Соответствующее заявление она сделала в аккаунте в соцсетях.
"Россия оставила Молдавию в бездне. Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде", — написала Санду.
Молдавский лидер пообещала как можно скорее решить технические проблемы и вернуть свет в дома сограждан. В заключение она подчеркнула, что действия Москвы доказывают правильность выбранного Кишинёвом пути в сторону "свободного мира".
Напомним, в Молдавии из-за сбоев в энергосистеме Украины произошли массовые перебои с электроснабжением. Местные СМИ сообщают о том, что света нет в парламенте страны, электричество отключилось в Кишинёве и в некоторых районах города Бельцы. Также без света полностью осталось Приднестровье.
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