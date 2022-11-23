Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 ноября, 15:16

Санду обвинила Россию в отключении электричества в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду обвинила российские власти в отключении электричества в стране. Соответствующее заявление она сделала в аккаунте в соцсетях.

"Россия оставила Молдавию в бездне. Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде", — написала Санду.

Молдавский лидер пообещала как можно скорее решить технические проблемы и вернуть свет в дома сограждан. В заключение она подчеркнула, что действия Москвы доказывают правильность выбранного Кишинёвом пути в сторону "свободного мира".

Парламент Молдавии обсудит признание России "террористическим государством"

Парламент Молдавии обсудит признание России "террористическим государством"

Напомним, в Молдавии из-за сбоев в энергосистеме Украины произошли массовые перебои с электроснабжением. Местные СМИ сообщают о том, что света нет в парламенте страны, электричество отключилось в Кишинёве и в некоторых районах города Бельцы. Также без света полностью осталось Приднестровье.

Обложка ©

Telegram / Președintele Maia Sandu

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров