Во всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения электроэнергии введены 23 ноября во всех регионах Украины. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

"Ракетная атака ещё продолжается, однако уже есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Во всех регионах происходят аварийные отключения", — сказано в сообщении в соцсетях.