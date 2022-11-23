Во всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
"Укрэнерго" ввела аварийные отключения электроэнергии во всех регионах Украины
Аварийные отключения электроэнергии введены 23 ноября во всех регионах Украины. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".
"Ракетная атака ещё продолжается, однако уже есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Во всех регионах происходят аварийные отключения", — сказано в сообщении в соцсетях.
Подобная мера нужна для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и для поддержания работы энергосистемы, уточнили в компании.
Напомним, сегодня по энергетической инфраструктуре Украины вновь наносятся удары. Разрушения на объектах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Сообщалось, что помимо столицы Незалежной без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье.
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