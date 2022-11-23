ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 ноября 2022, 13:36

Во всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

"Укрэнерго" ввела аварийные отключения электроэнергии во всех регионах Украины

Аварийные отключения электроэнергии введены 23 ноября во всех регионах Украины. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

"Ракетная атака ещё продолжается, однако уже есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Во всех регионах происходят аварийные отключения", — сказано в сообщении в соцсетях.

Подобная мера нужна для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и для поддержания работы энергосистемы, уточнили в компании.

Блогер Шарий сообщил об аварийной остановке энергоблоков Южноукраинской АЭС
Блогер Шарий сообщил об аварийной остановке энергоблоков Южноукраинской АЭС

Напомним, сегодня по энергетической инфраструктуре Украины вновь наносятся удары. Разрушения на объектах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Сообщалось, что помимо столицы Незалежной без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье.

BannerImage

Telegram-канал "Укрэнерго"

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar