Казахстан призвал РФ отреагировать на скандальные высказывания в эфире ток-шоу Соловьёва
В МИД Казахстана призвали власти РФ отреагировать на скандальные высказывания о республике
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко призвал власти России обратить внимание на скандальные высказывания некоторых экспертов в адрес республики, которые транслируются на российских федеральных телеканалах. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы считаем, что они [заявления], во-первых, не отражают официальной позиции РФ, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией и, в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей РФ", — отметил Василенко.
Отметим, что речь идёт о ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым", на котором политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что Казахстан — "это следующая проблема" России. По его мнению, в республике якобы могут начаться "нацистские процессы", как в своё время на Украине.
Ранее Лайф сообщал, что российский лидер Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана. По словам главы РФ, отношения стратегического партнёрства и союзничества между Астаной и Москвой, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно.
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