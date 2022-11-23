Казахстан призвал РФ отреагировать на скандальные высказывания в эфире ток-шоу Соловьёва

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко призвал власти России обратить внимание на скандальные высказывания некоторых экспертов в адрес республики, которые транслируются на российских федеральных телеканалах. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы считаем, что они [заявления], во-первых, не отражают официальной позиции РФ, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией и, в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей РФ", — отметил Василенко.

Отметим, что речь идёт о ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым", на котором политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что Казахстан — "это следующая проблема" России. По его мнению, в республике якобы могут начаться "нацистские процессы", как в своё время на Украине.