Во Франции заявили, что Украина не получит Крым, ведь он всегда был русским
Французский политик Лелуш уверен, что РФ не отдаст Крым, ведь он всегда был русским
Россия никогда не отдаст Крым, ведь полуостров всегда был русским. Так считает бывший депутат французского парламента Пьер Лелуш.
"Нужно оставить Крым, потому что русские его никогда не отдадут. Крым русский, он никогда не был украинским", — приводит его слова Le Figaro.
Лелуш напомнил, что Крым достался Украине по решению главы ЦК КПСС Никиты Хрущёва, однако в то время Незалежная ещё была советской республикой.
Экс-депутат считает, что одна из проблем Украины кроется в её внешнеполитическом статусе, ведь присоединение к ЕС сделает страну членом Запада, а не "мостиком между двумя берегами". Однако это возложит на европейцев некоторые обязательства, что не устроит Россию, и Украина в итоге станет буферной страной по примеру Афганистана. Тогда выйти из ситуации будет практически невозможно.
Напомним, амбициозные планы Украины по возвращению полуострова озвучили ранее замминистра обороны Незалежной Владимир Гаврилов и глава офиса президента страны Андрей Ермак. На заявление отреагировали в Совфеде, отметив, что намерения украинских властей разрушатся о реальность. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что когда-то и Киев был столицей Древней Руси, являлся малороссийским городом в составе Российской империи, а затем — столицей республики в составе СССР.
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