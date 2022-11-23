Эксперт объяснила, на что обращать внимание при выборе пуховика, чтобы не замёрзнуть зимой

Она напомнила, что наполнитель может быть синтетическим и натуральным — из пуха, пера и шерсти. По словам специалиста, идеальное соотношение — 90% пуха и 10% пера, но можно выбирать куртки и с пропорциями 80 на 20 соответственно. Однако покупать верхнюю одежду с другими долями не стоит.

Она также посоветовала приобретать пуховики с наибольшим числом строчек, ведь они фиксируют наполнитель и не позволяют ему скатываться. Эксперт также рассказала о трёх важных вещах, которые нужно сделать перед покупкой. Так, стоит хорошо ощупать изделие: дело в том, что наполнитель должен быть достаточно плотным и упругим. Кроме того, необходимо проверить молнию, расстегнув и застегнув её несколько раз. Важно также обратить внимание на символы по уходу за курткой. Если наполнитель натуральный, то стирать пуховик лучше в химчистке, а не дома.