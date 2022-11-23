Эксперт объяснила, на что обращать внимание при выборе пуховика, чтобы не замёрзнуть зимой
Эксперт Сироткина объяснила, как правильно выбирать пуховик на зиму
При выборе пуховика на зиму важно обращать внимание на наполнитель. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила заместитель директора фонда "Центр независимой потребительской экспертизы" Алла Сироткина.
Она напомнила, что наполнитель может быть синтетическим и натуральным — из пуха, пера и шерсти. По словам специалиста, идеальное соотношение — 90% пуха и 10% пера, но можно выбирать куртки и с пропорциями 80 на 20 соответственно. Однако покупать верхнюю одежду с другими долями не стоит.
"Во-первых, если большое количество пера, то наполнитель с большой долей вероятности начнёт вылезать. Во-вторых, пух греет значительно больше, чем перо", — подчеркнула Сироткина.
Она также посоветовала приобретать пуховики с наибольшим числом строчек, ведь они фиксируют наполнитель и не позволяют ему скатываться. Эксперт также рассказала о трёх важных вещах, которые нужно сделать перед покупкой. Так, стоит хорошо ощупать изделие: дело в том, что наполнитель должен быть достаточно плотным и упругим. Кроме того, необходимо проверить молнию, расстегнув и застегнув её несколько раз. Важно также обратить внимание на символы по уходу за курткой. Если наполнитель натуральный, то стирать пуховик лучше в химчистке, а не дома.
Ранее вице-президент Ассоциации текстильщиков России Ольга Драгунова объяснила, как нужно стирать пуховик перед сезоном. По её мнению, можно качественно отчистить пуховики даже дома.
ТАСС / Антон Новодережкин