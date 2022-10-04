Эксперт объяснила, как стирать пуховик перед сезоном, и эти советы спасут вам нервы

Картина повторяется каждый год. Наступают холода, мы достаём пуховик и выясняем, что он с грязи сломился. Надо бы отнести в химчистку, но там тоже не дураки работают — перед сезоном расценки на чистку курток такие, что глаза на лоб лезут. В этот раз советуем позаботиться о чистоте верхней одежды заранее. К тому же можно качественно отчистить пуховики даже дома. Своим опытом с Лайфом поделилась вице-президент Ассоциации текстильщиков России Ольга Драгунова.

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Первым делом специалист рекомендует проверить стиральную машинку, есть ли в ней специальный режим. Программа вроде "пух/перо" должна быть в большинстве современных устройств. Но, даже если нет, всё равно обязательно проверяйте, что написано на ярлычке. Выставляем температуру — в точности такую, что указана на памятке к изделию. Также нужно внимательно отнестись к выбору моющего средства.

Как правило, изделия из пуха нельзя отбеливать хлорсодержащими отбеливателями. Стирать вообще рекомендуется порошком для стирки перьевых изделий. После него пух и перо не сваляются одним сплошным комом Ольга Драгунова Вице-президент Ассоциации текстильщиков России

Кроме того, многие эксперты предлагают во время стирки класть в барабан несколько теннисных мячиков. Вопрос, стоит ли это того и не повредит ли самой машинке. А вот сушить пуховик лучше всего на плечиках. Если есть время и желание, можно ускорить сушку обычным феном — "продуть" изделие.