Диетолог объяснила, можно ли полностью убрать сахар из рациона

Глюкоза, которая содержится в сахаре, является главным источником энергии для обеспечения метаболических процессов, поэтому она обязательно должна поступать в человеческий организм. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач — диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

По словам специалиста, в идеале количество сахара должно быть 5% от суточной калорийности, в среднем это около шести чайных ложек. При этом добавленного сахара вообще не должно быть в рационе детей до двух лет. Медик подчеркнула, что не стоит путать добавленный сахар с натуральным, который содержится в цельных, необработанных продуктах — к примеру, фруктах, овощах, орехах, бобовых или крупах.

"Добавленный сахар на упаковках обозначают не всегда просто "сахар", существует более 60 вариантов обозначений. Ингредиенты, которые заканчиваются на -оза (например, декстроза, мальтоза), а также все сиропы (сироп агавы, кленовый, финиковый, рисовый и другие), ячменный солод, мёд, патока, концентрированный фруктовый сок — это всё добавленные сахара, которые очень калорийны, содержат минимум питательных веществ", — пояснила Лушникова.

Для поддержания энергии и здоровья человеку достаточно включать в рацион только натуральные сахара, тогда ни о каком дефиците глюкозы в крови не будет и речи. А отказ от добавленного сахара может предотвратить появление онкологии, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера. Кроме того, при исключении его из рациона снизится тревожность и исчезнут проблемы со сном, резюмировала наша собеседница.