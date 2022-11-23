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Регион
Опубликовано 23 ноября 2022, 16:08

В Энергодаре обнаружили схрон с оружием, боеприпасами и военной формой

В одном из гаражных кооперативов города Энергодара в Запорожской области обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба администрации населённого пункта.

Схрон с оружием в Энергодаре. Видео © Telegram / ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ

"Схрон располагался внутри одного из гаражей, где были найдены стрелковое оружие, боеприпасы к нему, мины и флаг 43-го мотопехотного батальона "Патриот", — сказано в сообщении.

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Кроме того, в гараже нашли военную форму, а также украинские паспорта. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственно-оперативные действия по этому факту.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Энергодаре мать украинского военного добровольно сдала схрон сына — оружие, националистическую литературу и символику.

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Telegram / ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ

Илья Суриков
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