В Энергодаре обнаружили схрон с оружием, боеприпасами и военной формой

В одном из гаражных кооперативов города Энергодара в Запорожской области обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба администрации населённого пункта.

Схрон с оружием в Энергодаре. Видео © Telegram / ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ

"Схрон располагался внутри одного из гаражей, где были найдены стрелковое оружие, боеприпасы к нему, мины и флаг 43-го мотопехотного батальона "Патриот", — сказано в сообщении.

Кроме того, в гараже нашли военную форму, а также украинские паспорта. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственно-оперативные действия по этому факту.