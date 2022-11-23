В Энергодаре обнаружили схрон с оружием, боеприпасами и военной формой
В одном из гаражных кооперативов города Энергодара в Запорожской области обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба администрации населённого пункта.
Схрон с оружием в Энергодаре. Видео © Telegram / ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ
"Схрон располагался внутри одного из гаражей, где были найдены стрелковое оружие, боеприпасы к нему, мины и флаг 43-го мотопехотного батальона "Патриот", — сказано в сообщении.
Кроме того, в гараже нашли военную форму, а также украинские паспорта. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственно-оперативные действия по этому факту.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Энергодаре мать украинского военного добровольно сдала схрон сына — оружие, националистическую литературу и символику.
Telegram / ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ