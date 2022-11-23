"Мосфильм" опубликовал видео смертельного ДТП с актёром Урбанским, погибшим на съёмках

"Мосфильм" опубликовал кадры смертельной аварии с участием советского актёра Евгения Урбанского, который погиб 57 лет назад. Об этом сообщается на официальном сайте киностудии.

Кадры смертельной аварии с участием советского актёра Урбанского. Видео © Сайт "Мосфильма"

Несчастный случай произошёл в ноябре 1965 года во время съёмок фильма "Директор". На кадрах видно, как машина с Урбанским и каскадёром, который сидит за рулём, переворачивается во время прыжка через бархан. После случившегося актёра с тяжелейшими травмами, включая перелом свода черепа, увезли в больницу, где он скончался. Плёнка с записью гибели артиста была найдена случайно во время внутренней инспекции служебных помещений. Директор "Мосфильма" Карен Шахназаров рассказал, что ранее не видел этих кадров.

"Внезапный и трагический уход из жизни человека такого масштаба вызвал большой резонанс. Но всех деталей случившегося мы тогда, конечно, не знали. Всё укладывалось в короткую формулировку: "Машина перевернулась — и всё", — отметил он.