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23 ноября, 18:15

"Мосфильм" опубликовал видео смертельного ДТП с актёром Урбанским, погибшим на съёмках

<p>Евгений Урбанский в фильме "Баллада о солдате". Обложка © <a href="https://www.mosfilm.ru/news/?ELEMENT_ID=66581" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> "Мосфильма"</p>

Евгений Урбанский в фильме "Баллада о солдате". Обложка © Сайт "Мосфильма"

"Мосфильм" опубликовал кадры смертельной аварии с участием советского актёра Евгения Урбанского, который погиб 57 лет назад. Об этом сообщается на официальном сайте киностудии.

Кадры смертельной аварии с участием советского актёра Урбанского. Видео © Сайт "Мосфильма"

Несчастный случай произошёл в ноябре 1965 года во время съёмок фильма "Директор". На кадрах видно, как машина с Урбанским и каскадёром, который сидит за рулём, переворачивается во время прыжка через бархан. После случившегося актёра с тяжелейшими травмами, включая перелом свода черепа, увезли в больницу, где он скончался. Плёнка с записью гибели артиста была найдена случайно во время внутренней инспекции служебных помещений. Директор "Мосфильма" Карен Шахназаров рассказал, что ранее не видел этих кадров.

"Внезапный и трагический уход из жизни человека такого масштаба вызвал большой резонанс. Но всех деталей случившегося мы тогда, конечно, не знали. Всё укладывалось в короткую формулировку: "Машина перевернулась — и всё", — отметил он.

Спустя четыре года киноленту "Директор" было решено переснять, роль Урбанского сыграл Николай Губенко. А в память о погибшем артисте сняли документальный фильм.

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Наталья Исакова

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