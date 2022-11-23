Совбез ООН назначил срочное заседание по Украине на полночь 24 ноября
На 00:00 по московскому времени 24 ноября (16:00 по Нью-Йорку, 23 ноября) назначено экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по ситуации на Украине. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
"Испугавшиеся ударов РФ по объектам инфраструктуры украинцы запросили срочное заседание Совбеза ООН", — написал он в телеграм-канале.
Полянский отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский, который и запросил заседание, может выступить на мероприятии в онлайн-формате. Причём это, как указал дипломат, нарушает правила процедуры.
Напомним, сегодня по энергетической инфраструктуре Украины вновь наносятся удары. Разрушения на объектах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Сообщалось, что помимо столицы Незалежной без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье.
ТАСС / EPA / JUSTIN LANE