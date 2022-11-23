Совбез ООН назначил срочное заседание по Украине на полночь 24 ноября

На 00:00 по московскому времени 24 ноября (16:00 по Нью-Йорку, 23 ноября) назначено экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по ситуации на Украине. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Испугавшиеся ударов РФ по объектам инфраструктуры украинцы запросили срочное заседание Совбеза ООН", — написал он в телеграм-канале.