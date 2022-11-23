Мать Натальи Водяновой рассказала, почему сдала младшую дочь в детдом

История с чудесно нашедшейся в США младшей сестрой Натальи Водяновой вызвала широкую огласку, многие стали интересоваться, почему модель никогда не рассказывала о девочке, которую удочерили американцы более 20 лет назад, да и вообще, как такая ситуация могла произойти. Мать сестёр Лариса Кусакина в интервью журналу "Антенна-Телесемь" призналась, что в то время семья жила практически в нищете и у неё попросту не было иного выбора.

По словам женщины, после рождения второй дочери ей пришлось работать на нескольких работах. А с появлением третьего ребёнка, как раз таинственной сестры супермодели, ситуация только ухудшилась. Кусакина поняла, что не в состоянии обеспечить девочек, к тому же одна из них — ещё и инвалид.

"Мы и так-то жили, мягко говоря, небогато, а тут рисовалась совсем уж мрачная перспектива жизни впроголодь. И тогда, как вариант спасения от неминуемой нищеты, возникла мысль написать отказную от ребёнка, а потом забрать его домой при первой возможности", — поделилась мать Водяновой.

Между тем появление сестры Водяновой обернулось скандалом. В Сети уверены, что удочерённая американцами Маша, которую теперь зовут Дженнифер Бернс, может быть дочкой модели от известного фотографа Алексея Васильева. Именно фешен-скаут открыл модель миру больше 20 лет назад.

В эту теорию верит и знакомая семьи из Нижнего Новгорода, которая рассказала в беседе с kp.ru, что Водянова пропадала на целый год и в родном городе её было не видно. Вероятно, считает женщина, в этот период модель и могла родить ребёнка.