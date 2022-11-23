Пиар-директор МакSим объяснила, из-за каких проблем со здоровьем певица отменила концерт в Вологде

Фанаты певицы МакSим были очень расстроены, когда артистка отменила концерт в Вологде. О том, что мероприятие 22 ноября не состоится, поклонники узнали буквально за час до начала. "Вологда ждала много лет! Эх ((((", "Люди из других городов, областей, приехали, чтобы её увидеть (и это я не про себя). Причём это уже второй раз её отмена в Вологде. Надеюсь, будут возвращены деньги, причём немаленькая сумма", — писали разъярённые фанаты. И это при том, что команда Марины Максимовой сразу обозначила причину: исполнительница хита "Знаешь ли ты?" неважно себя чувствует, на отмене настояли врачи.