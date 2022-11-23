Пиар-директор МакSим объяснила, из-за каких проблем со здоровьем певица отменила концерт в Вологде
Пока возмущённые фанаты требуют вернуть деньги, преданные поклонники желают сил артистке, ведь буквально летом прошлого года Марина Максимова была на волоске от смерти.
Фанаты певицы МакSим были очень расстроены, когда артистка отменила концерт в Вологде. О том, что мероприятие 22 ноября не состоится, поклонники узнали буквально за час до начала. "Вологда ждала много лет! Эх ((((", "Люди из других городов, областей, приехали, чтобы её увидеть (и это я не про себя). Причём это уже второй раз её отмена в Вологде. Надеюсь, будут возвращены деньги, причём немаленькая сумма", — писали разъярённые фанаты. И это при том, что команда Марины Максимовой сразу обозначила причину: исполнительница хита "Знаешь ли ты?" неважно себя чувствует, на отмене настояли врачи.
Певица МакSим отменила концерт в Вологде из-за ухудшения здоровья. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist
Как заявила в комментарии Лайфу пиар-директор МакSим Яна Богушевская, после выступления в Череповце 20 ноября певица почувствовала недомогание: голова кружилась, давление поднялось. Марину осмотрели медики, после чего делали всё возможное, чтобы поставить на ноги к выступлению в Вологде. "Взяли необходимые анализы, прописали лекарства, капельницы. МакSим до сих пор принимает много препаратов после перенесённого тяжелейшего ковида. Но по результатам обследования врачами было рекомендовано отменить выступление и пройти дополнительный курс лечения и восстановительных процедур", — сообщила нам Богушевская.
По-видимому, на состоянии здоровья сказался плотный рабочий график: Максимова не только гастролирует, но и часто снимается, а ещё курирует собственную школу искусств.
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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist