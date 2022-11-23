Ипполит – Киркоров и Галя – Бузова: "Иронию судьбы" переписали, и эти было/стало должен увидеть каждый

Телеканал ТНТ готовит для зрителей ремейк фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Причём "СамоИрония судьбы" станет не просто сиквелом: сцены из культового телефильма режиссёра Эльдара Рязанова будут переплетены с пародийными эпизодами из сериалов и музыкальных хитов, которые популярны в наше время. Роль Ипполита досталась поп-королю Филиппу Киркорову, ну а в невесту Жени Лукашина Галю перевоплотилась певица Ольга Бузова. Какие ещё сюрпризы ждут зрителей?

Кадр © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / kino-teatr.ru, фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Надю в "СамоИронии судьбы" играет Ольга Картункова, известная зрителям выступлениями за команду КВН "ГородЪ ПятигорскЪ" и по съёмкам в комедийном шоу "Однажды в России".

Кадр © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / kino-teatr.ru, фото © "СамоИрония судьбы!". ТНТ / kino.mail.ru

Киркоров, похоже, уверен, что проект по мотивам "Иронии судьбы" — его очередной звёздный час. "Судьба и самоирония. Две мои прекрасные спутницы, которым я обязан всем. И в этот год они, наконец, повстречаются!" — заметил Филипп Бедросович.

Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / kino-teatr.ru, фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov, Кадр © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

И сразу же получил вопрос в лоб от Бузовой: "Я — судьба? Или самоирония? 😂".

Кадр © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / kino-teatr.ru, фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

На экране также появятся Клава Кока в образе Людмилы Гурченко, шведский посол Павел Воля, обокраденный Шпак – Гарик Мартиросян. Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев станут Шуриком и Иваном Грозным, а ещё зрителей порадуют Ляйсан Утяшева, Сергей Жуков, Алсу, Марина Федункив, Люся Чеботина, Марина Кравец.

Фото © "СамоИрония судьбы!". ТНТ / kino-teatr.ru, Кадр © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / kino-teatr.ru

Что по поводу новогоднего ремейка "Иронии судьбы", премьера которого намечена на вечер 31 декабря, думают в Сети? Как и обычно, единого мнения нет. Одни однозначно будут смотреть "СамоИронию судьбы", другие же воротят нос: "Воля прикольный в образе посла 😆"; "Зачем портить фильм. Что, снимать больше нечего? Пусть этот фильм с замечательными артистами останется в нашей памяти. А этих клоунов снимите отдельно в другом фильме"; "Хорошо, что предупредили, что там Бузова и Кока. Всё настроение испоганили. С удовольствием посмотрела бы Волю и Батрутдинова, но в другой компании. Это просто неуважение к россиянам: впихивать эту блевотину в качестве искусства".

И пока одни предлагают внести на рассмотрение законопроект "о запрете уродовать фильмы", другие призывают не хейтить раньше времени: "Поглядим — увидим😂 А так рано критиковать, всё равно все будете смотреть😂😂😂🤷‍♀".