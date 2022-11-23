Что можно и что ни в коем случае нельзя делать в "огненное" новолуние 24 ноября
24 ноября в 1:57 мск Луна обновится в знаке Стрелец, и начнётся новый лунный цикл. Лайф выяснил у астролога Аделины Блэкмун, как провести новолуние, что делать в этот день можно, а что запрещено.
Что делать можно, а что — категорически нельзя в "огненное" новолуние 24 ноября 2022 года — в материале Лайф.ру. Фото © Shutterstock
С новолуния 24 ноября 2022 года начнётся новый цикл Луны, продлится он примерно месяц, до 23 декабря. Поэтому очень важно знать, что можно и чего нельзя делать в новолуние и как лучше провести этот особенный день. Подсказками с Лайфом поделилась астролог, экстрасенс Аделина Блэкмун.
Новая Луна 24 ноября 2022 года: Что можно делать
Новолуние идеально подходит для отдыха. Почему в этот день не стоит перенапрягаться? Есть большая вероятность причинить вред здоровью — не только физическому, но и ментальному. В новолуние люди и так чувствуют упадок сил, поэтому лучше не рисковать и не испытывать судьбу.
В этот день можно заняться планированием. Например, можно подумать, какие дела вам бы хотелось завершить в ближайшее время, какие инициативы начать. Особенно стоит обратить внимание на данный вопрос предпринимателям
Кроме того, в новолуние экстрасенс Аделина Блэкмун рекомендовала заняться водными процедурами: принять ванну, расслабиться в бане. Омовение в ванной или бане поможет смыть с себя накопившийся за долгое время негатив, начать лунный цикл обновлёнными. Получится своеобразное ритуальное очищение, которое положительно скажется на вашей успешности в течение предстоящего месяца.
Чего нельзя делать в новолуние 24 ноября 2022-го
Новолуние не годится для серьёзных дел и поездок, 24 ноября 2022-го категорически нельзя отправляться в путешествия. Лучше провести этот день дома, а поездки, даже если и важные, перенести хотя бы на следующий день. Кроме того, не стоит брать на себя выполнение очень сложных задач и принятие важных решений.
Ритуал на новолуние для повышения привлекательности
Эффективным ритуалом для повышения привлекательности, который нужно провести в день новой Луны, поделилась астролог Вера Хубелашвили. Действуйте по следующей схеме: вечером, когда начнёт темнеть или совсем стемнеет, возьмите стакан кипячёной воды и левой рукой бросьте в него щепотку соли — морской или обычной. Поставьте стакан на подоконник или выставьте на улицу так, чтобы свет Луны падал на него. Произнесите следующее: "Лунная вода, умой меня собой, очисти моё лицо, освободи мою красоту, одари меня привлекательностью".
На протяжении трёх следующих суток нужно умываться водой из стакана, наполненного лунной энергией. Результат не заставит себя ждать, пообещала Хубелашвили.