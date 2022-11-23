Что можно и что ни в коем случае нельзя делать в "огненное" новолуние 24 ноября

С новолуния 24 ноября 2022 года начнётся новый цикл Луны, продлится он примерно месяц, до 23 декабря. Поэтому очень важно знать, что можно и чего нельзя делать в новолуние и как лучше провести этот особенный день. Подсказками с Лайфом поделилась астролог, экстрасенс Аделина Блэкмун.

Новая Луна 24 ноября 2022 года: Что можно делать

Новолуние идеально подходит для отдыха. Почему в этот день не стоит перенапрягаться? Есть большая вероятность причинить вред здоровью — не только физическому, но и ментальному. В новолуние люди и так чувствуют упадок сил, поэтому лучше не рисковать и не испытывать судьбу.

В этот день можно заняться планированием. Например, можно подумать, какие дела вам бы хотелось завершить в ближайшее время, какие инициативы начать. Особенно стоит обратить внимание на данный вопрос предпринимателям Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс

Кроме того, в новолуние экстрасенс Аделина Блэкмун рекомендовала заняться водными процедурами: принять ванну, расслабиться в бане. Омовение в ванной или бане поможет смыть с себя накопившийся за долгое время негатив, начать лунный цикл обновлёнными. Получится своеобразное ритуальное очищение, которое положительно скажется на вашей успешности в течение предстоящего месяца.

Чего нельзя делать в новолуние 24 ноября 2022-го

Новолуние не годится для серьёзных дел и поездок, 24 ноября 2022-го категорически нельзя отправляться в путешествия. Лучше провести этот день дома, а поездки, даже если и важные, перенести хотя бы на следующий день. Кроме того, не стоит брать на себя выполнение очень сложных задач и принятие важных решений.

Ритуал на новолуние для повышения привлекательности

Эффективным ритуалом для повышения привлекательности, который нужно провести в день новой Луны, поделилась астролог Вера Хубелашвили. Действуйте по следующей схеме: вечером, когда начнёт темнеть или совсем стемнеет, возьмите стакан кипячёной воды и левой рукой бросьте в него щепотку соли — морской или обычной. Поставьте стакан на подоконник или выставьте на улицу так, чтобы свет Луны падал на него. Произнесите следующее: "Лунная вода, умой меня собой, очисти моё лицо, освободи мою красоту, одари меня привлекательностью".