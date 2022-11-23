10 страшных фото, доказывающих, что питомцам не место в одном доме с растениями
Домашние цветы — замечательно! Питомцы — просто класс. Держать их вместе... идея так себе! Если не верите, посмотрите на 10 уморительных фотодоказательств.
"Растительная угроза устранена, командир!" — ttoteno.
Фото © Reddit / ttoteno
"Этот глупендикс думает, что он — кустик или что?" — sacsayhuaman.
Фото © Reddit / sacsayhuaman
"Хотела пересадить цветы в это кашпо, отошла на пять минут, и вот что в итоге вышло", — Chloe0512.
Фото © Reddit / Chloe0512
"Я — цветочек!" — beckymooings.
Фото © Reddit / beckymooings
"Она прекрасно знает, что ей нельзя рыться в цветках..." — wolrahxxx.
Фото © Reddit / wolrahxxx
"Привет, я подсяду?" — maili_plt.
Фото © Reddit / maili_plt
"Мой кот решил, что с этих пор он идентифицирует себя как растение", — flipsssiii.
Фото © Reddit / flipsssiii
"Не задавай вопросов. Я домашнее растение", — Nick2Smith.
Фото © Reddit / Nick2Smith
"Мы посадили немного травы и кошачьей мяты в клумбу из покрышек. Я думаю, наша кошка оценила обновку", — not_really_me_1975.
Фото © Reddit / not_really_me_1975
"Он не понимает, как я узнала, что это именно он жрёт мои цветки", — saatanansmurffi.
Фото © Reddit / saatanansmurffi
Reddit / ttoteno, saatanansmurffi