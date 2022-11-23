10 страшных фото, доказывающих, что питомцам не место в одном доме с растениями

"Растительная угроза устранена, командир!" — ttoteno.

Фото © Reddit / ttoteno

"Этот глупендикс думает, что он — кустик или что?" — sacsayhuaman.

Фото © Reddit / sacsayhuaman

"Хотела пересадить цветы в это кашпо, отошла на пять минут, и вот что в итоге вышло", — Chloe0512.

Фото © Reddit / Chloe0512

Фото © Reddit / beckymooings

"Она прекрасно знает, что ей нельзя рыться в цветках..." — wolrahxxx.

Фото © Reddit / wolrahxxx

Фото © Reddit / maili_plt

"Мой кот решил, что с этих пор он идентифицирует себя как растение", — flipsssiii.

Фото © Reddit / flipsssiii

"Не задавай вопросов. Я домашнее растение", — Nick2Smith.

Фото © Reddit / Nick2Smith

"Мы посадили немного травы и кошачьей мяты в клумбу из покрышек. Я думаю, наша кошка оценила обновку", — not_really_me_1975.

Фото © Reddit / not_really_me_1975

"Он не понимает, как я узнала, что это именно он жрёт мои цветки", — saatanansmurffi.