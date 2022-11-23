Перелёт экономом, детское пюре и "дошик": Раскрыт райдер сбежавшего из России Дани Милохина

Тиктокер Даня Милохин в последний месяц знатно психует: то сбегает со съёмок "Ледникового периода" в ОАЭ, то возвращается в Россию, то снова улетает — на этот раз за океан, в Лос-Анджелес, где обосновались коллеги по тикток-дому Dream Team House. Связь с родиной блогер, судя по всему, рвать не хочет: как пишет телеграм-канал Mash, за три миллиона рублей Даня готов спеть где угодно и кому угодно.

Главные требования из райдера Милохина: перелёт экономическим классом из Города ангелов, пятизвёздочная гостиница с питанием (но тиктокер согласен и на четвёрку, если его поселят в бутик-отель), гримёрка, закрывающаяся на ключ, туалет с бумагой. Что по еде? Детское фруктовое пюре, глазированные сырки разных вкусов, куриный "Доширак", чипсы, котлетки с пюре.

Райдер тиктокера Дани Милохина, который получает три миллиона рублей за одно выступление. Фото © Mash