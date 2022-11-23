Перелёт экономом, детское пюре и "дошик": Раскрыт райдер сбежавшего из России Дани Милохина
В еде тиктокер, судя по всему, непритязателен. Чего не скажешь о суммах гонораров — перебравшийся в США Милохин за один концерт просит теперь уже три миллиона рублей, а не два, как раньше.
Тиктокер Даня Милохин в последний месяц знатно психует: то сбегает со съёмок "Ледникового периода" в ОАЭ, то возвращается в Россию, то снова улетает — на этот раз за океан, в Лос-Анджелес, где обосновались коллеги по тикток-дому Dream Team House. Связь с родиной блогер, судя по всему, рвать не хочет: как пишет телеграм-канал Mash, за три миллиона рублей Даня готов спеть где угодно и кому угодно.
Главные требования из райдера Милохина: перелёт экономическим классом из Города ангелов, пятизвёздочная гостиница с питанием (но тиктокер согласен и на четвёрку, если его поселят в бутик-отель), гримёрка, закрывающаяся на ключ, туалет с бумагой. Что по еде? Детское фруктовое пюре, глазированные сырки разных вкусов, куриный "Доширак", чипсы, котлетки с пюре.
Райдер тиктокера Дани Милохина, который получает три миллиона рублей за одно выступление. Фото © Mash
Выступить на пару с Милохиным на вечеринке может и Артур Бабич — инициатор исполнения гимна Украины, за которое сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал Даню возможным "потомком предателя". Правда, в Россию Бабич не поедет, но вот в Ереван, Стамбул или Дубай за 1,5 млн рублей — легко.
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ТАСС / Артём Геодакян