Сколько стоит заказать Максима Галкина на корпоратив и какие запросы иноагента придётся исполнить

Шоумен Максим Галкин* этой осенью вовсю гастролирует по Европе. В Россию муж Аллы Пугачёвой возвращаться, похоже, не собирается: выступать на родине шоумен не готов даже за двойной или тройной гонорар. Кстати, за последнее время корпоративы с участием Галкина стали доступнее: за выступление на частном мероприятии иноагент просит 100 тысяч евро, что на 20 тысяч меньше, чем раньше.

Райдер Максима Галкина. Скриншоты © Telegram / Mash

Главные требования из райдера супруга Примадонны — усиленная охрана, личный официант и шотландский виски 18-летней выдержки, пишет Mash. И, конечно же, юморист заранее должен ознакомиться с полными данными о заказчике мероприятия, чтобы не вышло неловко, когда придётся развлекать кого-то "неправильного".

Требования Максима Галкина к организации корпоратива. Скриншоты © Telegram / Mash

Если фейс-контроль Галкина вы пройдёте, будьте готовы заранее перечислить 100% гонорара и оплатить билеты для артиста и его команды. Жить Максим согласен только в пятизвёздочной гостинице — лучшей в городе, где запланировано мероприятие. В эту же гостиницу нужно заселить весь его коллектив. Безопасность Галкина и компании на протяжении всей поездки должна обеспечивать охрана.

Сколько стоит Галкин на корпоратив и что должно быть подготовлено в гримёрке. Скриншоты © Telegram / Mash