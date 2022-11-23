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23 ноября, 17:41

Песков: Крайне неловкие заявления политологов о Казахстане не отражают позицию Кремля

"Крайне неловкие" заявления некоторых политологов о Казахстане не отражают позицию Кремля, таких людей лучше не слушать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма и весьма критически относящихся к России. Эти политологи никоим образом не отображают официальную линию правительства, не отображают официальную линию Кремля", — отметил он в эфире телеканала "Хабар 24", подчеркнув, что так и следует относиться к таким высказываниям.

Песков добавил, что подобная ситуация не должна "бросать тень" на двусторонние отношения. Стоит отметить, что речь идёт о ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым", на котором политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что Казахстан — "это следующая проблема" России. Пресс-секретарь Путина заявил, что не видел этот выпуск программы и не знает данного эксперта.

В то же время представитель Кремля заметил, что иногда выступления некоторых людей на федеральных каналах "буквально за гранью фола". По его словам, существуют разные точки зрения, однако к официальным властям они не относятся.

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Напомним, Дробницкий заявил, что в Казахстане якобы могут начаться "нацистские процессы", как в своё время на Украине. При этом в МИД Казахстана призвали власти РФ отреагировать на скандальные высказывания о республике.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Никита Осипов

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