Путин продлил до конца 2023 года срок действия указа о спецмерах в валютной сфере
Российский лидер Владимир Путин продлил до конца 2023 года действие мартовского указа о специальных мерах в сфере валютного регулирования. Соответствующий документ, который президент подписал сегодня, размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 18 марта 2022 г. "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования" изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова "до 31 декабря 2022 г." словами "до 31 декабря 2023 г. включительно", — сказано в новом указе.
Напомним, что Путин издал ряд указов о специальных мерах в экономике в ответ на санкции против России. Согласно документу, который подписан 18 марта, совету директоров ЦБ разрешалось ограничивать суммы покупок валюты нерезидентами на внутреннем рынке.
ТАСС / Zuma