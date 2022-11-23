Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 ноября, 17:16

Путин продлил до конца 2023 года срок действия указа о спецмерах в валютной сфере

Российский лидер Владимир Путин продлил до конца 2023 года действие мартовского указа о специальных мерах в сфере валютного регулирования. Соответствующий документ, который президент подписал сегодня, размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 18 марта 2022 г. "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования" изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова "до 31 декабря 2022 г." словами "до 31 декабря 2023 г. включительно", — сказано в новом указе.

ЦБ разрешил уполномоченным банкам и ВЭБ.РФ вывозить наличную валюту свыше $10 тысяч

ЦБ разрешил уполномоченным банкам и ВЭБ.РФ вывозить наличную валюту свыше $10 тысяч

Напомним, что Путин издал ряд указов о специальных мерах в экономике в ответ на санкции против России. Согласно документу, который подписан 18 марта, совету директоров ЦБ разрешалось ограничивать суммы покупок валюты нерезидентами на внутреннем рынке.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров