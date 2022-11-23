Суд отправил под домашний арест гендиректора сгоревшего в Москве склада

Суд отправил под домашний арест Антона Мачелюка — владельца компании "Цветы от Мачелюка", на складе которой при пожаре погибло семь человек.

Антон Мачелюк на заседании суда. Видео © LIFE

Мужчина во время судебного заседания признал вину и добавил, что готов нести ответственность за случившееся. По словам Мачелюка, он готов помогать родственникам погибших и уже перевёл потерпевшим от 50 до 100 тысяч рублей на погребение.

Его жене — бывшему гендиректору ООО "Ново Флоре" — суд запретил общаться с сотрудниками компании и участниками уголовного дела.

По делу также проходит специалист по пожарной безопасности и охране труда Владимир Коновалов. Он тоже отравлен под домашний арест. Мужчина утверждает, что работает менее шести месяцев и ещё недостаточно осведомлён о всех тонкостях работы. При этом он заявил, что ему не безразлично то, что случилось.

Владимир Коновалов о пожаре на цветочном складе в Москве. Видео © LIFE

"Нет, мне не всё равно, потому что это наши были сотрудники. И я был принят на работу создать им такие условия труда, а получилось то, что мы имеем. Моей вины как таковой [нет]. Я не пытался ничего там предпринимать. Мы, наоборот, пытались всё сделать доступно, чтобы избежать таких последствий", — сказал Коновалов.