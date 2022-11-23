На госномерах в четырёх новых регионах России закрепили коды 80, 81, 84 и 85
На госномерах автомобилей в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — закрепили коды 80, 81, 84 и 85. Соответствующий приказ МВД РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, машины из Донецкой Народной Республики будут получать номера с кодом 80, Луганской Народной Республики — кодом 81, Херсонской области — кодом 84, а Запорожской области — 85.
Напомним, 5 октября президент РФ Владимир Путин ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав РФ. Перед этим Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Территории считаются вошедшими в состав РФ с даты подписания документов. Также единогласно были приняты конституционные законы об образовании новых субъектов.
ТАСС / Сергей Карпухин