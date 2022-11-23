На госномерах в четырёх новых регионах России закрепили коды 80, 81, 84 и 85

На госномерах автомобилей в четырёх новых субъектах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — закрепили коды 80, 81, 84 и 85. Соответствующий приказ МВД РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.