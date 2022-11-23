Жительница Херсона, вынужденно переехавшая на Кубань, удивилась хорошему отношению людей

Жительница Херсона Ирина Владимировна, которая вынужденно переехала на Кубань, была удивлена хорошим отношением к переселенцам. Об этом сообщает телеканал "Краснодар".

Жительница Херсона, вынужденно переехавшая на Кубань, рассказала, как проходила эвакуация. Видео © VK / "Краснодар. Новости"

Женщине сейчас около 60 лет. Несмотря на значительные перемены в жизни, она ничуть не сожалеет о происходящем и благодарна, что теперь в РФ её семья может жить спокойно. Родилась Ирина Владимировна на Сахалине, на протяжении многих лет она имела пророссийские взгляды. Женщина училась в Одессе, а работала в Литве — всё это было во время СССР.

В 1989 году ей пришлось бежать в Херсон из-за того, что на Западе были русофобские настроения. При этом за 30 лет жизни на территории Украины она осталась русским человеком, однако круг знакомых разделился после Евромайдана.

"Даже не подозревала, насколько некоторые люди проукраинских настроений. Реально понимаешь, что остаёшься в изоляции. Сын всё время говорил: "Мама, не говори так много", — отметила женщина.

Однажды, когда дочь Ирины Владимировны была дома, прилетел снаряд, при этом всего один осколок мог оставить женщину без близкого человека. Однако даже после этого предложение эвакуироваться из Херсона в Анапу она восприняла нейтрально. Беженка призналась, что просто хотела переждать сложный период. По её мнению, переправа в РФ была организована как нужно. Женщина подчеркнула, что во время неё людей обслуживали и старались каждого подбодрить.

"Я потрясена тем отношением хорошим, которое нас сопровождало от входа в автобус и по всей дороге, когда волонтёры беспокоились, есть ли вода, подносили тяжёлые чемоданы. Мы к этому не привыкли абсолютно. Честно говоря, за долгие годы проживания на Украине совершенно отвыкла от того, что я гражданка этой страны, она обо мне заботится. Это ощущение заботы было пронзительно", — подчеркнула Ирина Владимировна.

Добавим, что сейчас женщина живёт в Краснодарском крае вместе с дочерью, обе уже получили российские паспорта. Сын во время переезда семьи находился в Польше, однако в итоге решил воссоединиться с близкими.