Названа возможная стоимость нового автомобиля "Москвич-3"
ТАСС: Новый автомобиль "Москвич-3" может стоить около двух миллионов рублей
Стоимость нового автомобиля "Москвич-3" может составлять от 1,6 миллиона до двух миллионов рублей без учёта скидки по программе льготного автокредитования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Стоимость нового "Москвича-3" без учёта скидки может составить $27–33 тыс. (1,6–2 млн рублей)", — приводит агентство слова источника.
Стоимость нового "Москвича" на уровне двух миллионов рублей обсуждалась ранее, но не была утверждена окончательно. Официально цену пока не объявили.
Напомним, что серийное производство новых кроссоверов "Москвич-3" запустили 23 ноября. Машина оснащена бензиновым турбомотором объёмом полтора литра и мощностью 150 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с вариатором или шестиступенчатой механической коробкой передач.
Агентство "Москва" / Максим Мишин, пресс-служба мэра и Правительства Москвы