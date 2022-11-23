Названа возможная стоимость нового автомобиля "Москвич-3"

Стоимость нового автомобиля "Москвич-3" может составлять от 1,6 миллиона до двух миллионов рублей без учёта скидки по программе льготного автокредитования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Стоимость нового "Москвича-3" без учёта скидки может составить $27–33 тыс. (1,6–2 млн рублей)", — приводит агентство слова источника.

Стоимость нового "Москвича" на уровне двух миллионов рублей обсуждалась ранее, но не была утверждена окончательно. Официально цену пока не объявили.