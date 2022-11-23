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23 ноября, 16:42

Сайт Европарламента оказался недоступен из-за атаки хакеров

Из-за хакерской атаки 23 ноября оказался недоступен сайт Европарламента. Доступ к порталу невозможен. Об этом в Twitter сообщил представитель ЕП Жауме Дук.

"Доступ к интернет-сайту Европарламента извне затруднён из-за высокого уровня сетевого трафика. Этот трафик связан с DDoS-атакой. Команда Европарламента работает, чтобы как можно быстрее решить эту проблему", — написал он.

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Ранее Лайф сообщал о том, что российские хакеры из нескольких группировок парализовали работу сайта Белого дома. Атака длилась 30 минут.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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