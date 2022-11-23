Сайт Европарламента оказался недоступен из-за атаки хакеров
Из-за хакерской атаки 23 ноября оказался недоступен сайт Европарламента. Доступ к порталу невозможен. Об этом в Twitter сообщил представитель ЕП Жауме Дук.
"Доступ к интернет-сайту Европарламента извне затруднён из-за высокого уровня сетевого трафика. Этот трафик связан с DDoS-атакой. Команда Европарламента работает, чтобы как можно быстрее решить эту проблему", — написал он.
Ранее Лайф сообщал о том, что российские хакеры из нескольких группировок парализовали работу сайта Белого дома. Атака длилась 30 минут.
Обложка ©
Unsplash