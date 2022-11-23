В Москве задержали серийного насильника, жертвами которого становились домработницы

В Москве задержали серийного сексуального маньяка, который находил своих жертв среди домработниц. Как сообщает Mash, злоумышленником оказался 23-летний уроженец Узбекистана Сардор С. Он находил девушек в Интернете, приглашал их прибраться в квартире, а потом часами насиловал.

Одной из его жертв стала 24-летняя Камилла, которая перебралась в столицу РФ из Казахстана. Молодой человек предложил ей подработку и пообещал встретить у метро "Молодёжная". Однако как только девушка оказалась в квартире, злоумышленник повалил её и стал угрожать убийством. В итоге преступник издевался над Камиллой три часа, после чего отпустил.

Известно, что это был не единичный случай насилия со стороны молодого человека. По данным СК РФ по столице, 18 ноября злоумышленник так же, угрожая убийством, изнасиловал свою знакомую. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.