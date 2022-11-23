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23 ноября, 17:12

Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода "Дружба" возобновлена

В 19:46 мск возобновилась прокачка нефти по участку нефтепровода "Дружба", который находится на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя "Транснефти" Игоря Дёмина.

"В 19:46 мск прокачка возобновилась", — сказал он.

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Напомним, несколько часов назад стало известно о частичной остановке участка нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" уточнили, что транзит на Венгрию по плану остановлен уже на трое суток и ещё должен быть остановлен на неделю.

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ТАСС / Николай Никитин

Варвара Романова

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