На Украине остановлен участок нефтепровода "Дружба"
Представитель "Транснефти" сообщил об остановке участка нефтепровода "Дружба" на Украине
Участок нефтепровода "Дружба" оказался частично остановлен, но прокачка с территории Белоруссии в направлении Украины пока ещё осуществляется. Об этом сообщил в среду официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин, передаёт ТАСС.
По его словам, проблемы с нефтепроводом уже подтвердила украинская сторона. Так, прокачка на Венгрию по плану остановлена уже на трое суток и ещё должна быть остановлена неделю.
"В данный момент прокачка с территории Белоруссии в направлении Украины идёт. Если Украина не восстановит прокачку на участках в районе Новгород – Волынский – Броды, то эта прокачка тоже будет остановлена через несколько часов", — уточнил представитель "Транснефти".
Напомним, что 16 ноября прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" уже была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по территории Украины. Позже поставки возобновились: глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что нефть в страну идёт под низким давлением, но специалисты работают над улучшением ситуации. Как только Киев остановил поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал провести мирные переговоры по Украине.
ТАСС / Николай Никитин