На Украине остановлен участок нефтепровода "Дружба"

Участок нефтепровода "Дружба" оказался частично остановлен, но прокачка с территории Белоруссии в направлении Украины пока ещё осуществляется. Об этом сообщил в среду официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин, передаёт ТАСС.

По его словам, проблемы с нефтепроводом уже подтвердила украинская сторона. Так, прокачка на Венгрию по плану остановлена уже на трое суток и ещё должна быть остановлена неделю.