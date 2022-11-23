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Регион
Опубликовано 23 ноября 2022, 17:22

Слуцкий объяснил связь между резолюцией ЕП и казнью российских военнопленных

Глава ЛДПР Слуцкий назвал антироссийскую резолюцию Европарламента "дымовой завесой" для режима Зеленского

Европейский парламент принял резолюцию, в которой Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма", чтобы прикрыть военные преступления режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил в беседе с журналистами в среду глава международного комитета Госдумы, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

В этом смысле парламентарий назвал принятую резолюцию "дымовой завесой".

"Приняли её в Страсбурге весьма скоропостижно, ровно после того, как по всем западным СМИ прокатилась волна публикаций о расстреле безоружных российских военнопленных", — обратил внимание Слуцкий.

Он добавил, что никакой юридической силы "русофобский опус Европарламента" не имеет, а его основная задача — не допустить снижения "градуса демонизации" России.

Госдума приняла заявление в связи с казнью российских военнопленных
Госдума приняла заявление в связи с казнью российских военнопленных

Напомним, что ранее в среду Европейский парламент принял резолюцию, в которой Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма". Законодатели утверждают, что военные удары по инфраструктуре Украины "нарушают международное право". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма".

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Марина Калегина
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