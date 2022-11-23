Слуцкий объяснил связь между резолюцией ЕП и казнью российских военнопленных
Глава ЛДПР Слуцкий назвал антироссийскую резолюцию Европарламента "дымовой завесой" для режима Зеленского
Европейский парламент принял резолюцию, в которой Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма", чтобы прикрыть военные преступления режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил в беседе с журналистами в среду глава международного комитета Госдумы, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
В этом смысле парламентарий назвал принятую резолюцию "дымовой завесой".
"Приняли её в Страсбурге весьма скоропостижно, ровно после того, как по всем западным СМИ прокатилась волна публикаций о расстреле безоружных российских военнопленных", — обратил внимание Слуцкий.
Он добавил, что никакой юридической силы "русофобский опус Европарламента" не имеет, а его основная задача — не допустить снижения "градуса демонизации" России.
Напомним, что ранее в среду Европейский парламент принял резолюцию, в которой Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма". Законодатели утверждают, что военные удары по инфраструктуре Украины "нарушают международное право". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма".
ТАСС / Сергей Фадеичев