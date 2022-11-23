Глава Минцифры Чувашии объяснила, зачем её сын ел сырое мясо на камеру

Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина заявила, что её 17-летний сын ел на камеру сырое мясо, чтобы привлечь к себе внимание. По её словам, никаких преступлений он не планировал.

"Дорогие друзья, обращаюсь к вам как мать. Хочу прокомментировать ситуацию, которая развернулась вокруг моего сына. Сообщения о том, что он планировал совершить преступление, не соответствуют действительности", — написала она в телеграм-канале.

Майнина заметила, что недавно они переехали и её сын болезненно воспринял смену места жительства. Поедая сырое мясо, подросток хотел привлечь к себе внимание и не имел злого умысла, добавила министр. Она также указала, что друзья и одноклассники знают её сына "как доброго, отзывчивого парня".

После того как ролик был опубликован в ряде телеграм-каналов, появилась информация, что подросток якобы угрожал устроить расправу над одноклассниками. После этого к юноше пришли с обыском полицейские. Оружия они не обнаружили, но нашли кружку со свастикой.

Сейчас семья Майниной взаимодействует с правоохранительными органами, а психологи ведут разъяснительную работу. Министр выразила надежду, что ситуация будет исчерпана.

"Прошу отнестись всех с пониманием и воздержаться от травли моего ребёнка, нам сейчас действительно непросто. Берегите своих детей, они самые уязвимые в интернет-пространстве, одним необдуманным словом или поступком могут наломать дров", — добавила Майнина.

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в Чувашии Алевтина Фёдорова. По её словам, правоохранители выясняют обстоятельства, "способствовавшие беспокойству родителей гимназии № 5 в Чебоксарах". Образовательный процесс продолжается в штатном режиме, а ситуация находится на контроле омбудсмена.