Глава Минцифры Чувашии объяснила, зачем её сын ел сырое мясо на камеру
Глава Минцифры Чувашии Майнина назвала желанием привлечь внимание странное поведение сына
Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина заявила, что её 17-летний сын ел на камеру сырое мясо, чтобы привлечь к себе внимание. По её словам, никаких преступлений он не планировал.
"Дорогие друзья, обращаюсь к вам как мать. Хочу прокомментировать ситуацию, которая развернулась вокруг моего сына. Сообщения о том, что он планировал совершить преступление, не соответствуют действительности", — написала она в телеграм-канале.
Майнина заметила, что недавно они переехали и её сын болезненно воспринял смену места жительства. Поедая сырое мясо, подросток хотел привлечь к себе внимание и не имел злого умысла, добавила министр. Она также указала, что друзья и одноклассники знают её сына "как доброго, отзывчивого парня".
После того как ролик был опубликован в ряде телеграм-каналов, появилась информация, что подросток якобы угрожал устроить расправу над одноклассниками. После этого к юноше пришли с обыском полицейские. Оружия они не обнаружили, но нашли кружку со свастикой.
Сейчас семья Майниной взаимодействует с правоохранительными органами, а психологи ведут разъяснительную работу. Министр выразила надежду, что ситуация будет исчерпана.
"Прошу отнестись всех с пониманием и воздержаться от травли моего ребёнка, нам сейчас действительно непросто. Берегите своих детей, они самые уязвимые в интернет-пространстве, одним необдуманным словом или поступком могут наломать дров", — добавила Майнина.
Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в Чувашии Алевтина Фёдорова. По её словам, правоохранители выясняют обстоятельства, "способствовавшие беспокойству родителей гимназии № 5 в Чебоксарах". Образовательный процесс продолжается в штатном режиме, а ситуация находится на контроле омбудсмена.
Ранее Лайф рассказывал, что во Владивостоке наказали родителей двух школьниц, сделавших фото с головой кота. Сейчас правоохранители проводят проверку, в ходе которой действиям каждой участницы происшествия дадут оценку. Результаты направят в Следственный комитет.
Telegram-канал Кристины Майниной