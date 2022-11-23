Депутат объяснил необходимость инициативы о присвоении русским хакерам воинских званий

В Госдуме предложили присваивать российским хакерам воинские звания и награды за заслуги на киберфронте. Как нам стало известно, такую инициативу сегодня обсуждают в нижней палате парламента. Автор соответствующей идеи, депутат от "Справедливой России" Дмитрий Гусев в беседе с Лайфом отметил, что русские хакеры являются героями, которые добиваются справедливости.

Депутат Гусев назвал русских хакеров героями, которые добиваются справедливости. Видео © LIFE

"Для всего мира русские хакеры — это бандиты и взломщики, однако для нас, для россиян, они герои, которые добиваются справедливости вот такими методами. Они делают то, что выгодно и нужно сейчас нашей стране. Поэтому идея такая: русские хакеры должны служить России", — сказал парламентарий.

В связи с этим, как подчеркнул Гусев, он и его однопартийцы выступают с инициативой создания так называемого киберфронта. По его словам, хакеры должны быть освобождены от срочной службы, поскольку они ведут борьбу на цифровом фронте.