Депутат объяснил необходимость инициативы о присвоении русским хакерам воинских званий
Депутат Гусев назвал русских хакеров героями, которые добиваются справедливости
В Госдуме предложили присваивать российским хакерам воинские звания и награды за заслуги на киберфронте. Как нам стало известно, такую инициативу сегодня обсуждают в нижней палате парламента. Автор соответствующей идеи, депутат от "Справедливой России" Дмитрий Гусев в беседе с Лайфом отметил, что русские хакеры являются героями, которые добиваются справедливости.
Депутат Гусев назвал русских хакеров героями, которые добиваются справедливости. Видео © LIFE
"Для всего мира русские хакеры — это бандиты и взломщики, однако для нас, для россиян, они герои, которые добиваются справедливости вот такими методами. Они делают то, что выгодно и нужно сейчас нашей стране. Поэтому идея такая: русские хакеры должны служить России", — сказал парламентарий.
В связи с этим, как подчеркнул Гусев, он и его однопартийцы выступают с инициативой создания так называемого киберфронта. По его словам, хакеры должны быть освобождены от срочной службы, поскольку они ведут борьбу на цифровом фронте.
Ранее Лайф сообщал, что русские хакеры Xaknet взломали сайт Минфина Украины, заполучив более миллиона документов. Среди полученных файлов различные документы из электронных почтовых ящиков "чиновников всех мастей", уточнили хакеры, пообещав предоставить данные сначала средствам массовой информации, а затем выложить документы в публичный доступ.
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