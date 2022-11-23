Губернатор Подмосковья Воробьёв посетил участников СВО на реабилитации

Глава Подмосковья Андрей Воробьёв навестил участников спецоперации, которые проходят реабилитацию в санатории "Горки" при Минобороны. Об этом сообщает телеканал "360". Как отметил губернатор, основная задача — не только обеспечить бойцов новой экипировкой и амуницией, но и поддержать с восстановлением здоровья, для чего и работают специальные учреждения.

"В зоне боевых действий находятся сильные и храбрые люди. Ранения, контузии, травмы, в том числе очень серьёзные, увы, случаются. Многие ребята проходят через госпитали. Задача — помочь им восстановить здоровье", — подчеркнул Воробьёв.

Он поблагодарил военных за исполнение воинского долга, а также пожелал им здоровья и полного восстановления. Кроме того, губернатор выразил благодарность сотрудникам санатория, через руки которых прошло большое количество бойцов.

С конца февраля помощь в учреждении получили 1,5 тысячи военнослужащих, а почти 1,2 тысячи человек после лечения вернулись в боевые части и продолжили службу.