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23 ноября, 14:09

Губернатор Подмосковья Воробьёв посетил участников СВО на реабилитации

<p>Губернатор Подмосковья Воробьёв посетил участников СВО на реабилитации. Обложка © <a href="https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/andrei-vorobev-navestil-uchastnikov-svo-prokhodyashikh-reabilitaciyu-v-sanatorii-gorki" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Московской области</a></p>

Губернатор Подмосковья Воробьёв посетил участников СВО на реабилитации. Обложка © Правительство Московской области

Глава Подмосковья Андрей Воробьёв навестил участников спецоперации, которые проходят реабилитацию в санатории "Горки" при Минобороны. Об этом сообщает телеканал "360". Как отметил губернатор, основная задача — не только обеспечить бойцов новой экипировкой и амуницией, но и поддержать с восстановлением здоровья, для чего и работают специальные учреждения.

"В зоне боевых действий находятся сильные и храбрые люди. Ранения, контузии, травмы, в том числе очень серьёзные, увы, случаются. Многие ребята проходят через госпитали. Задача — помочь им восстановить здоровье", — подчеркнул Воробьёв.

Он поблагодарил военных за исполнение воинского долга, а также пожелал им здоровья и полного восстановления. Кроме того, губернатор выразил благодарность сотрудникам санатория, через руки которых прошло большое количество бойцов.

С конца февраля помощь в учреждении получили 1,5 тысячи военнослужащих, а почти 1,2 тысячи человек после лечения вернулись в боевые части и продолжили службу.

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Ранее стало известно, сколько призывников из Подмосковья получили отсрочку от службы. Отметим, что в 2022 году впервые под такую меру подпали работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, имеющие высшее образование.

Варвара Романова

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