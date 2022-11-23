Переселенцы из Херсона получили российские паспорта в Ставрополе и поблагодарили за тёплый приём
Шестнадцати вынужденным переселенцам из Херсонской области в Ставрополе вручили российские паспорта. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю. Новые российские граждане произнесли торжественную клятву и глубоко поблагодарили Родину за тёплый приём.
"Приняли нас с дорогой душой, я очень благодарна", — заявила ставропольскому телевидению бывшая жительница Херсонской области по имени Анна.
Другая собеседница журналистов — Наталья — призналась, что для неё бордовый паспорт мало что изменит: она всегда чувствовала себя русской, но теперь освоиться на новом месте ей будет проще.
"Прибывшие на Ставрополье жители Херсонской области дали клятву соблюдать Конституцию и законодательство, права и свободы граждан, преданно служить стране и поддерживать единство Российского государства", — сообщили в региональном МВД.
Ранее стало известно, что не имеющие российского гражданства жители Херсонской области, которые переехали в Крым, смогут получить государственные жилищные сертификаты.