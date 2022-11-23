Опубликовано видео первого зафиксированного применения турецких РСЗО на Украине

В Сети опубликовано видео первого зафиксированного применения турецкой реактивной системы залпового огня TRLG-230 в зоне проведения спецоперации на Украине. Его разместил телеграм-канал "Военкоры Русской весны" со ссылкой на местные ресурсы.

Первое зафиксированное применение турецких РСЗО на Украине. Видео © Telegram / "Операция Z: военкоры Русской весны"

Стоит отметить, что ранее портал The Oryx сообщал о том, что Анкара передала ВСУ эти РСЗО калибром 230 миллиметров и управляемые боеприпасы к ним. Известно, что дальность стрельбы этого вооружения достигает 70 километров, они могут максимально точно поразить объект при применении лазерной подсветки целей беспилотниками "Байрактар".