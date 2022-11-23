Хмельницкая АЭС отключена от энергосистемы, а Ровенская переведена на аварийный режим

Хмельницкая атомная электростанция отключена от энергосистемы. Об этом сообщил глава Хмельницкой области Сергей Гамалий.

"Энергоблоки ХАЭС отключены от энергосистемы", — написал он в телеграм-канале, отметив, что без света находится большая часть региона.

Тем временем Ровенская АЭС на Украине переведена на аварийный режим работы. Об этом сообщает издание "Страна" в телеграм-канале. По данным СМИ, это, вероятно, произошло из-за резкого падения потребления электроэнергии.