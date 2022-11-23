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23 ноября, 14:01

Глава Коми рассказал, как попал под обстрел украинских HIMARS

Глава Коми Уйба рассказал, как по его автоколонне шесть раз ударили из HIMARS в ДНР

Автоколонна, в которой находился глава Коми Владимир Уйба, попала под обстрел из реактивной системы залпового огня HIMARS в зоне спецоперации на Украине. В этот момент руководитель республики ехал на встречу с военнослужащими из региона.

Владимир Уйба попал под обстрел из РЗСО HIMARS. Видео © Telegram-канал KomiLeaks

"Мы вчера пока перемещались, по нам шесть раз ударили HIMARS, шесть раз. Мы ехали <…> на двух автобусах огромных, набитых обмундированием, и двух джипах", — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале KomiLeaks.

По словам главы региона, они были "нарядной целью". Всё произошло возле Кременной в ДНР. Уйба признался, что бойцы испытали шок, увидев его во "вдребезги разбитом" автомобиле.

ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS в районе Краматорска

ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS в районе Краматорска

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли Кременную из HIMARS. В результате удара были повреждены жилые дома и линия электропередачи.

Обложка ©

VK / Республика Коми

Артур Лапсаков

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