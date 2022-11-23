На Украине заявили о перебоях в движении поездов, в Харькове остановилось метро

"Украинские железные дороги" заявили о проблемах в движении поездов из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом они сообщили в телеграм-канале.

"Имеем обесточенные участки в столице, Днепропетровске, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Отправление ближайших поездов возможно с задержкой, задействованы резервные тепловозы", — сказано в сообщении компании.