На Украине заявили о перебоях в движении поездов, в Харькове остановилось метро
"Украинские железные дороги" заявили о перебоях в движении поездов
"Украинские железные дороги" заявили о проблемах в движении поездов из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом они сообщили в телеграм-канале.
"Имеем обесточенные участки в столице, Днепропетровске, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Отправление ближайших поездов возможно с задержкой, задействованы резервные тепловозы", — сказано в сообщении компании.
Проблемы наблюдаются и в Харькове. Мэр города Игорь Терехов заявил, что из-за отключения света там остановлен весь электротранспорт, людей эвакуируют из метрополитена. По его словам, для пассажиров выведены дополнительные автобусы.
Напомним, сегодня по энергетической инфраструктуре Украины вновь наносятся удары. Разрушения на объектах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Сообщалось, что помимо столицы Незалежной без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье.
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