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23 ноября, 14:16

ФСБ пресекла диверсию сторонников украинских нацформирований в Воронежской области

Российские силовики пресекли диверсию на военных и энергетических объектах Воронежской области, подготовкой которой занимались члены националистических формирований Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности на территории Воронежской области пресечена попытка совершения диверсии на военных и энергетических объектах региона членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, злоумышленников попытались взять с поличным, когда те забирали средства террора из заранее оборудованного в Воронеже тайника, однако они оказали сопротивление и в результате были ликвидированы.

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Ранее Лайф сообщал, что в Иркутске задержали 18-летнего работника сети ресторанов быстрого питания Subway, который пытался устроить диверсию на железной дороге.

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ТАСС / ИЦ НАК

Максим Плетнёв

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