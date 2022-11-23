ФСБ пресекла диверсию сторонников украинских нацформирований в Воронежской области

Российские силовики пресекли диверсию на военных и энергетических объектах Воронежской области, подготовкой которой занимались члены националистических формирований Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности на территории Воронежской области пресечена попытка совершения диверсии на военных и энергетических объектах региона членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, злоумышленников попытались взять с поличным, когда те забирали средства террора из заранее оборудованного в Воронеже тайника, однако они оказали сопротивление и в результате были ликвидированы.