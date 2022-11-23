Губернатор Гладков: На подлёте к Белгородской области за месяц сбили 21 беспилотник

За последний месяц на подлёте к Белгородской области сбили 21 беспилотник. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Только за последний месяц сбит на подлёте 21 дрон. Да, высокотехнологичным оборудованием, но без наших защитников, без наших пограничников это было сделать невозможно", — написал он в телеграм-канале, поблагодарив военных за службу.