Замгендиректора петербургского НИИ вакцин и сывороток задержали за взятку при закупке яиц
Заместителя директора петербургского НИИ вакцин и сывороток задержали за взятку в 30 миллионов рублей. Как сообщает kp.ru, это связано с заключением контракта на поставку куриных яиц для опытов.
"В конце 2018 года подозреваемый при посредничестве руководства одной из птицефабрик договорился с генеральным директором коммерческой фирмы о её участии и гарантированной победе в конкурсе на поставку инкубационного куриного яйца для производства вакцины от гриппа", — отметили в региональном ГУ МВД.
Контракт был заключён на сумму 227 миллионов рублей, откат учёному перечислялся постепенно на протяжении полутора лет. Известно, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, а задержание в конце ноября провели сотрудники экономической полиции и ФСБ. В ближайшее время учёному изберут меру пресечения, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.
В кабинете подозреваемого правоохранители провели обыск и забрали важные для дела документы. Между тем оперативники подозревают, что эта взятка была не единственной.
Ранее Лайф писал, что бывший заместитель министра энергетики России подозревается в получении взятки в размере 227 миллионов рублей. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе правчаса в Госдуме.
ТАСС / Александр Демьянчук