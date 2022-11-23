Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 ноября, 17:26

Пентагон: Новый пакет помощи Киеву включает ракеты HARM, боеприпасы для NASAMS и HIMARS

В рамках очередного пакета военной помощи от США Киев получит партию противорадиолокационных ракет HARM, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщили в Пентагоне.

Отметим, что объём пакета составил 400 миллионов долларов. Всё вооружение перекочует на Украину из запасов американского Минобороны.

Лукашенко усомнился, что Украине дадут сесть за стол переговоров

Лукашенко усомнился, что Украине дадут сесть за стол переговоров

Ранее Лайф рассказывал, что США решили ускорить закупку оружия из-за истощения запасов поставками помощи Украине. Объём военной поддержки Киева с начала российской военной спецоперации составил примерно $17,9 млрд.

Обложка ©

Getty Images / Dondi Tawata

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров