Пентагон: Новый пакет помощи Киеву включает ракеты HARM, боеприпасы для NASAMS и HIMARS
В рамках очередного пакета военной помощи от США Киев получит партию противорадиолокационных ракет HARM, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщили в Пентагоне.
Отметим, что объём пакета составил 400 миллионов долларов. Всё вооружение перекочует на Украину из запасов американского Минобороны.
Ранее Лайф рассказывал, что США решили ускорить закупку оружия из-за истощения запасов поставками помощи Украине. Объём военной поддержки Киева с начала российской военной спецоперации составил примерно $17,9 млрд.
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