В Москве прохожие спасли мальчиков, провалившихся под лёд на Большом Графском пруду

В Москве два мальчика провалились под лёд на Большом Графском пруду. К счастью, трагедии удалось избежать — детей из воды достали прохожие. Об этом Лайфу сообщил источник.

То, что ребята провалились в воду и не вынырнули, заметила женщина, которая находилась рядом. Она и позвонила в экстренные службы. На кадрах с места случившегося видно, что рядом с прудом уже находятся правоохранители и спасатели. Известно, что сейчас дети госпитализированы, одного из них увезли в Морозовскую больницу.