Путин: Москва поддерживает оснащение миротворческих сил ОДКБ современным вооружением

Москва поддерживает решение об оснащении миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современными вооружениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, можно с удовлетворением отметить, что ценный практический опыт, который был получен во время миротворческой операции в Казахстане, уже проанализирован РФ и секретариатом организации.