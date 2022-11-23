Путин: Москва поддерживает оснащение миротворческих сил ОДКБ современным вооружением
Москва поддерживает решение об оснащении миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современными вооружениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, можно с удовлетворением отметить, что ценный практический опыт, который был получен во время миротворческой операции в Казахстане, уже проанализирован РФ и секретариатом организации.
"Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами", — подчеркнул президент в ходе заседания саммита ОДКБ в узком составе.
Ранее Лайф писал, что Путин переговорил "на ногах" с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Беседа произошла перед церемонией фотографирования лидеров стран ОДКБ на саммите в Ереване.
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ТАСС / Владимир Смирнов