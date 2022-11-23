Рада рассмотрит проект об ужесточении наказания за публикацию данных о поражении объектов

Депутаты партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект об ужесточении наказания за публикацию сообщений об огневых поражениях объектов инфраструктуры и органов власти на территории Украины. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Так, за публикацию данных об обстрелах вышеупомянутых объектов предлагается наказывать штрафом от 1000 до 3000 необлагаемых налогом минимумов, общественными работами от 200 до 240 часов или исправительными работами на срок до двух лет. При этом наказание не предусматривается в случае, если информацию ранее обнародовал Генштаб ВС Украины, Минобороны, СБУ или другие госорганы или служебные лица.