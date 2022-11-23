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23 ноября, 14:42

МО РФ: Из украинского плена вернулись 35 военных РФ, которым грозила смертельная опасность

В результате переговоров с территории, подконтрольной Киеву, в Россию вернулись 35 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"23 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что самолётами ВКС военных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Всем бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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Напомним, ранее обмен пленными анонсировал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что в числе освобождённых четверо бойцов из республики, а ещё двое — из ЛНР.

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Shutterstock

Варвара Романова

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