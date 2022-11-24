В ООН ужаснулись безрассудности обстрелов Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской АЭС — это безрассудный и предосудительный поступок. С таким заявлением во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине выступила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

" Мы глубоко обеспокоены ситуацией на ЗАЭС, крупнейшей в Европе. Обстрел станции, который произошёл на выходных, безрассуден и предосудителен ", — подчеркнула она.

Киев периодически обстреливает Запорожскую АЭС. В последний раз это произошло 21 ноября. А за день до этого ВСУ выпустили по станции двенадцать ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Видео обстрела публиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.