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23 ноября, 22:26

В ООН ужаснулись безрассудности обстрелов Запорожской АЭС

Замгенсека ООН Ди Карло назвала безрассудными обстрелы ЗАЭС

Обстрелы Запорожской АЭС — это безрассудный и предосудительный поступок. С таким заявлением во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине выступила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.


"Мы глубоко обеспокоены ситуацией на ЗАЭС, крупнейшей в Европе. Обстрел станции, который произошёл на выходных, безрассуден и предосудителен", — подчеркнула она.

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Киев периодически обстреливает Запорожскую АЭС. В последний раз это произошло 21 ноября. А за день до этого ВСУ выпустили по станции двенадцать ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Видео обстрела публиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Wikipedia / DENAMAX

Анатолий Симоненко

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