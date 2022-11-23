Переговоры об ограничении цен на российскую нефть зашли в тупик

В Евросоюзе зашли в тупик переговоры стран-членов ЕС о введении так называемого потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает агентство "Блумберг" со ссылкой на источники.

По их данным, позиции стран слишком разные. Так, Польша и страны Прибалтики не согласны с предложением Европейской комиссии установить ограничение цен на нефть из России на уровне 65 долларов за баррель. Такую цену они считают "слишком щедрой" для Москвы.

В то же время ряд других стран, у которых развита отрасль судоходства, в том числе Греция и Мальта, не хотят, чтобы ценовой потолок был установлен ниже 70 долларов за баррель.