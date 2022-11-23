"Спартак" потерпел первое поражение в Кубке России, проиграв "Крыльям Советов"

Московский футбольный клуб "Спартак" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка России. Он проиграл самарским "Крыльям Советов" в матче пятого тура группового этапа Фонбет. Встреча команд в Самаре завершилась со счётом 2:1.

В составе "Крыльев" мячи забили Александр Коваленко и Сергей Пиняев. У "красно‑белых" отличился Никита Чернов. Тем временем в квартете "Спартак" продолжает лидировать с 12 очками. У "Крыльев" — 9 очков, они поднялись на второе место. На третьей строчке располагается "Зенит" (9), а "Факел" (0) идёт четвёртым.

В заключительном туре "Спартак" 27 ноября сыграет в гостях с "Зенитом", в тот же день "Крылья Советов" примут "Факел".